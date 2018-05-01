Недвижимость Сочи

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ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО В КОМПАНИЮ РЕАЛ ИНВЕСТ?

   Реал Инвест – эксперт по недвижимости в Сочи. За 8 лет работы компания заслужила хорошую репутацию перед клиентами и авторитет среди конкурентов. Через нашу компанию Вы сможете купить недвижимость в Сочи по следующим ключевым направлениям: 

Городская недвижимость - Продажа квартир в Сочи. В Реал Инвест вы выбираете достойную вас недвижимость и возможность купить квартиру в Сочи без проблем.

Загородная недвижимость - Мы предлагаем вам купить дом, таунхаус, в престижных районах города или приобрести недвижимость в коттеджном поселке.

Торговая недвижимость - Наша организация обладает обширной базой торговых центров и помещений в сочи. а наши специалисты помогут выбрать и купить коммерцию в Сочи подходящую именно вашему бизнесу.

Земля - продажа земли в Сочи у нас является одной из приоритетных задач. С каждым годом ее становится все меньше, но нам есть что Вам предложить - под жилые, коммерческие и инвестиционные проекты.

Помещения стрит ритейла в Сочи - консультанты нашего агентства готовы помочь купить помещение под магазин, отделение банка или точки сервисного обслуживания

Инвестиции и продажи - реал инвест сопровождает инвестиционные приобретения и их дальнейшую реализацию. При заключение договора наше агентство может гарантировать от 30% прибыли.

Оценка недвижимости и консалтинг - группа специалистов поможет оценить, подготовить документы и грамотно продать квартиру, дом или коммерцию.

Отзывы о компании
Елена Василенко
Елена Василенко
Туапсе
Здравствуйте дорогие бывшие коллеги, отличный сайт у вас, прекрасные переходы по ссылкам, подробное описание обьекта и района радует. Все отлично! Молодцы! Планирую переезд в свой дом. Но с денюжками пока вопрос.
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